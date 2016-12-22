В Чикаго два человека погибли в результате стрельбы в больнице

В результате стрельбы в больнице Mercy Hospital в Чикаго четверо были ранены и двое погибли, включая стрелка, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.
Полиция прибыла в больницу после того, как получила сообщения о стрельбе и «многочисленных» пострадавших. По меньшей мере одного из преступников удалось ранить, отметил представитель полиции Чикаго.
Представитель полиции города Энтони Гуглиелми сообщил, что во время перестрелки в больнице ранили одного сотрудника правоохранительных органов. «Офицер полиции Чикаго был ранен в инциденте со стрелком в Mercy Hospital. Он в критическом состоянии», — написал Гуглиелми, отметив, что пострадавшему полицейскому оказывают помощь.
Один из свидетелей рассказал телеканалу CNBC, что видел, как мужчина говорил с женщиной рядом с больницей, после чего достал оружие и застрелил ее. По словам очевидца, после этого преступник зашел в здание медучреждения и открыл хаотичную стрельбу.