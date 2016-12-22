Одобрение россиянами Путина осталось на уровне 64%

Согласно данным еженедельного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень одобрения деятельности Владимира Путина закрепился на уровне выше 64%.

Деятельность президента одобряют 64,2% населения, на прошлой неделе уровень одобрения находился на уровне 64,5%. В первую неделю сентября рейтинг был на уровне 63%, в начале ноября — 64,6%.

В период мартовских выборов, когда уровень одобрения Путина находился на максимальном уровне деятельность президента позитивно оценивали более 80% граждан.

ВЦИОМ констатирует отсутствие значительных колебаний в конце октября-начале ноября и в отношении россиян к другим ключевым органам власти — уровень одобрения деятельности главы кабмина Дмитрия Медведева с прошлой недели подрос на 0,9%, составив 37,5%, уровень одобрения правительства в целом закрепился на отметке 41,7%. Число россиян, которые не одобряют работу премьера и кабмина остается большим, чем число тех, кто положительно оценивают их деятельность — 47,4% и 45,4% соответственно.

Список политиков, которым россияне больше всего доверяют, остается неизменным — Путин лидирует с уровнем доверия в 36,5%, вслед за ним идут Сергей Шойгу (14,6%) и Сергей Лавров (12,7%). Уровень одобрения оппозиционера Алексея Навального — 1,4%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования социального самочувствия россиян. Согласно оценке исследовательского центра, его показатели ухудшились по сравнению с прошлым годом. Индикатор социального оптимизма опустился до 40 пунктов, при том что в аналогичном месяце прошлого года он был на уровне 63 пункта. Только четверть опрошенных социологами (25%) ожидают улучшения жизненной ситуации своей семьи. Как отмечал руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб, в целом, социальное самочувствие россиян было хуже только по итогам кризиса 2008 года и протестов на Болотной площади зимой 2011 — 2012 годов.