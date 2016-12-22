В октябре объем «свободных денег» у россиян снизился на 2,2%

Объем «свободных денег» у россиян в октябре снизился на 2,2% (500 руб.) по сравнению с сентябрем и составил 22 тыс. руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».
«В октябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тысячи рублей», — сообщили в «Ромире». При этом в октябре повседневные траты россиян увеличились на 3,1% по сравнению с прошлым месяцем.
В холдинге пояснили, что индекс свободных денег (ИСД) формируется из отношения доходов и расходов домохозяйств. В городах-миллионниках этот показатель не изменился и составил 28,5 тыс. руб., в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек индекс снизился на 1,7% до 23,2 тыс. руб. Меньше всего «свободных денег» в октябре было у жителей городов с населением 100-500 тыс. человек — там индекс упал на 6,2% до 15,1 тыс. руб.
В «Ромире» добавили, что с учетом данных за октябрь среднегодовое значение индекса не изменилось и составило 23,1 тыс. руб.