ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,88 65,06 EUR Нал. 76,50 74,60 USD Бирж. 65,55 -0,43 EUR Бирж. 75,09 -0,26 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 4984,60 -607,40 IMOEX 2373,78 +0,05% RTSI 1135,71 +0,07% Brent 66,31 -2,60% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
В октябре объем «свободных денег» у россиян снизился на 2,2%
Лента новостей
Instagram будет удалять искусственно поставленные лайки и комментарии 04:23, Технологии и медиа В октябре объем «свободных денег» у россиян снизился на 2,2% 03:48, Финансы СМИ узнали о планах обязать военных учиться защите гостайны 03:28, Политика Власти Москвы составили портрет попадающего в ДТП таксиста 03:17, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 02:52, РБК и Мир Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты 02:51, Политика СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей 02:26, Общество В Чикаго два человека погибли в результате стрельбы в больнице 01:58, Общество СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи 01:57, Политика Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN 01:39, Политика Казахстан ответил на запрет транзита мяса птицы из США через Россию 01:05, Общество Сборная Нидерландов стала последним полуфиналистом футбольной Лиги наций 01:03, Спорт В ОНК рассказали о заболевшем в СИЗО Кокорине 00:39, Общество Нидерланды предложили создать общеевропейский «санкционный механизм» 00:20, Политика Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года 00:14, Бизнес В НАТО призвали Россию развеять подозрения в нарушении РСМД 00:02, Политика Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня 00:00, Финансы Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528 19 ноя, 23:27, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19 ноя, 23:04, РБК и Schneider Electric Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны 19 ноя, 22:51, Политика Лига наций по футболу. Германия — Голландия. Онлайн 19 ноя, 22:45, Спорт Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России» 19 ноя, 22:44, Политика В Петербурге завели дело из-за осквернения блокадной мемориальной доски 19 ноя, 22:32, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 19 ноя, 22:20, РБК и Toyo ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море 19 ноя, 22:06, Политика В NASA заявили о намерении Рогозина ознакомиться с кораблями SpaceX в США 19 ноя, 22:03, Технологии и медиа Путин назвал способ не втягивать Россию в «милитаристскую гонку» 19 ноя, 21:59, Политика ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота 19 ноя, 21:52, Общество
В октябре объем «свободных денег» у россиян снизился на 2,2%
Финансы, 03:48
0
В октябре объем «свободных денег» у россиян снизился на 2,2%

Объем «свободных денег» у россиян в октябре снизился на 2,2% (500 руб.) по сравнению с сентябрем и составил 22 тыс. руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

«В октябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тысячи рублей», — сообщили в «Ромире». При этом в октябре повседневные траты россиян увеличились на 3,1% по сравнению с прошлым месяцем.

Греф рассказал о росте трат россиян
Экономика

В холдинге пояснили, что индекс свободных денег (ИСД) формируется из отношения доходов и расходов домохозяйств. В городах-миллионниках этот показатель не изменился и составил 28,5 тыс. руб., в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек индекс снизился на 1,7% до 23,2 тыс. руб. Меньше всего «свободных денег» в октябре было у жителей городов с населением 100-500 тыс. человек — там индекс упал на 6,2% до 15,1 тыс. руб.

В «Ромире» добавили, что с учетом данных за октябрь среднегодовое значение индекса не изменилось и составило 23,1 тыс. руб.

Теги: деньги , россияне
Главное
СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи Политика
Материалы по теме
Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5% Финансы
Греф рассказал о росте трат россиян Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter