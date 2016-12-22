Дума поддержала запрет военным публиковать данные о себе в СМИ и соцсетях

Госдума в четверг, 7 ноября, в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому военным предлагают запретить публиковать в СМИ и социальных сетях данные о себе и сослуживцах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и их защиту от действий спецслужб других стран, а также террористических и экстремистских организаций», — отметили в Госдуме.

В частности, данный законопроект предполагает наказание для военнослужащих за публикацию фото, видео, геотегов и других данных. Для контрактников нарушение этих правил может грозить увольнением.

Законопроект был разработан и внесен в Госдуму правительством. В документе говорится, что при его подготовке учитывали опыт других стран.

В мае 2017 года в Минобороны подготовили проект закона, согласно которому контрактники обязаны отчитываться о размещении в интернете своих персональных данных. В октябре того же года военное ведомство опубликовало проект документа, в котором говорилось о полном запрете на публикацию военными фотографий или других данных, ставящих под угрозу конфиденциальную информацию.