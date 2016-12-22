Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты

Совет Евросоюза (ЕС) одобрил 17 новых оборонных проектов в рамках программы постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), сообщается на сайте Совета ЕС.

«Эти проекты затрагивают такие области, как подготовка, развитие потенциала и оперативная готовность на суше, в море и в воздухе, а также в киберзащите», — говорится в сообщении.

Среди проектов (*pdf) указана общая разведшкола ЕС, которая займется обучением и подготовкой разведчиков государств-членов Евросоюза. Ее реализацией займутся Греция и Кипр. Кроме того, страны ЕС создадут платформу для обмена информацией о киберугрозах.

В июне глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюзу необходима собственная независимая система обороны. Она подчеркнула, что несмотря на сотрудничество с НАТО, страны-члены ЕС должны иметь «автономную обороноспособность». На эти цели, по словам Могерини, нужно выделять не менее 20% от оборонного бюджета каждой страны.

6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей создать общеевропейскую армию. Такое предложение он объяснил тем, что Европа должна быть способна защитить себя без помощи США. Макрон добавил, что такие войска в том числе необходимы из-за России, которая «может действовать угрожающе».