Казахстан ответил на запрет транзита мяса птицы из США через Россию

В Минсельхозе Казахстана считают, что Россельхознадзор должен был предоставить Астане материалы, подтверждающие нарушения, прежде чем запрещать транзит в страну через Россию мяса птицы из США, сообщается на сайте казахстанского министерства.
«В адрес казахстанской стороны подобных материалов, со стороны Россельхознадзора не направлялось», — говорится в сообщении.
Там отметили, что введение ограничений на товары, подлежащие ветеринарно-санитарному контролю, должно сопровождаться материалами, которые доказывают нарушения — например, протоколами испытаний и актами отбора проб. По каждому выявленному факту нарушений их должны передавать в уполномоченные органы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В Минсельхозе Казахстана добавили, что при вступлении в ВТО страна взяла на себя ряд обязательств и, в том числе создала систему «обеспечения прослеживаемости подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров» на основе Единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ), которую Россия одобрила в 2016 году.
Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на транзит по территории России мяса птицы, произведенного в США и предназначенного для Казахстана. В ведомстве объяснили свое решение тем, что из Казахстана продукция «неизвестного происхождения» может попасть на российский рынок.