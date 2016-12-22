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Казахстан ответил на запрет транзита мяса птицы из США через Россию
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Казахстан ответил на запрет транзита мяса птицы из США через Россию
Общество, 01:05
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Казахстан ответил на запрет транзита мяса птицы из США через Россию

В Минсельхозе Казахстана считают, что Россельхознадзор должен был предоставить Астане материалы, подтверждающие нарушения, прежде чем запрещать транзит в страну через Россию мяса птицы из США, сообщается на сайте казахстанского министерства.

«В адрес казахстанской стороны подобных материалов, со стороны Россельхознадзора не направлялось», — говорится в сообщении.

Там отметили, что введение ограничений на товары, подлежащие ветеринарно-санитарному контролю, должно сопровождаться материалами, которые доказывают нарушения — например, протоколами испытаний и актами отбора проб. По каждому выявленному факту нарушений их должны передавать в уполномоченные органы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США
Общество

В Минсельхозе Казахстана добавили, что при вступлении в ВТО страна взяла на себя ряд обязательств и, в том числе создала систему «обеспечения прослеживаемости подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров» на основе Единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ), которую Россия одобрила в 2016 году.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на транзит по территории России мяса птицы, произведенного в США и предназначенного для Казахстана. В ведомстве объяснили свое решение тем, что из Казахстана продукция «неизвестного происхождения» может попасть на российский рынок.

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