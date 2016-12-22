Нидерланды предложили создать общеевропейский «санкционный механизм»

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Европе необходим общий «санкционный механизм» чтобы отвечать на нарушения прав человека, сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Блок объяснил свою идею тем, что санкции станут наиболее эффективными, если их будут вводить все страны ЕС. «Поэтому Нидерланды предложили возможность создания общеевропейского санкционного механизма против людей из любой страны за нарушение прав человека», — сказал Блок.

По его словам, представители стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Гааге 20 ноября. Министр добавил, что у отдельных государств уже есть законы, позволяющие им вводить санкции против физических лиц за нарушение прав человека.

Так, в мае, Палата общин британского парламента приняла «поправку Магнитского», позволяющую Лондону отказывать во въезде страну тем лицам, против которых есть обвинения в грубых нарушениях прав человека.