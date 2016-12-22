Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России». Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский». Причиной стало поведение депутата, большинство членов фракции выступили за исключение Петровского.

«Действия депутата Петровского носили деструктивный характер, что выражалось в безответственных заявлениях и провокационной риторике, неуважении к избирателям и оскорблениях и даже угрозах в адрес коллег, злоупотреблении ненормативной лексикой», — заявил руководитель депутатского объединения Александр Дегтярев.

В начале ноября Петровский выступил за «отмену понятия «пенсионный возраст» и структуры Пенсионный фонд». По его словам, каждый россиянин должен сам определять, сколько ему работать и откладывать накопления, на которые он будет жить после окончания трудовой деятельности. По словам депутата, пенсия «должна быть только по инвалидности».

Первый замруководителя «Единой России» по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что заявление ярославского депутата не отражает позицию партии. «Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — подчеркнул он.