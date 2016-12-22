В NASA заявили о намерении Рогозина ознакомиться с кораблями SpaceX в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует посетить космический центр Джонсона в США и ознакомиться с кораблем Dragon-2 компании SpaceX. Об этом заявил замглавы Американского аэрокосмического агентства (NASA) Уильям Герстенмайер, сообщает корреспондент РБК.

Позднее Рогозин подтвердил, что намерен приехать в США во второй половине 2019 года и встретиться с главой SpaceX Илоном Маском, а также с представителями компании Boeing. По словам Рогозина, «Роскосмос» интересуется культурой производства на предприятиях Boeing.

В октябре Рогозин обвинил Маска в том, SpaceX пытается выдавить Россию с рынка ракет-носителей, продавая их Пентагону по заниженным ценам. Глава «Роскосмоса» назвал действия Маска «чистым демпингом». «Для того чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от $40–50 млн, иногда от $50–60 млн», — отмечал Рогозин, добавляя, что американские власти «доплачивают» SpaceX для вывода на рынок дешевого продукта.