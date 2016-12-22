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Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы
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Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы
Политика, 20:12
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Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы

МИД России осуждает действия Вашингтона по расширению ограничений против Гаваны, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ужесточение давления на Кубу «создает дополнительные препятствия для поступательного социально-экономического развития Кубы в контексте идущих в республике преобразований», считают в МИДе. В министерстве подчеркнули, что таким образом США теряют союзников в мировом сообществе, «которые понимают пагубность и бесперспективность линии на экономическое удушение Кубы».

США ввели санкции против новых кубинских отелей
Политика

Госдепартамент США 14 ноября добавил в санкционный список 26 кубинских юрлиц, в том числе 16 отелей и санаториев, принадлежащих Вооруженным силам республики. Гражданам и компаниям в США запрещено проводить любые транзакции с попавшими под ограничения организациями.

В последний раз Вашингтон ужесточал санкции против Кубы в ноябре 2017 года. Тогда в черный список вошли Минобороны и МВД Кубы, а также структуры и компании, связанные с республиканской армией и силовыми структурами.

Теги: американские санкции , Гавана , МИД России
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