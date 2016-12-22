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Окончание строительства российского сегмента МКС отложили на год
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Окончание строительства российского сегмента МКС отложили на год
Технологии и медиа, 16:45
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Окончание строительства российского сегмента МКС отложили на год

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) будет окончательно достроен к 2022 году. Об этом в ходе конференции, посвященной 20-летию МКС, заявил замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия», генеральный конструктор российских пилотируемых комплексов Евгений Миркин, сообщает ТАСС.

По его словам, именно к этому времени в состав станции войдет последний из трех новых модулей.

«Это многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ «Наука». — РБК), который должен быть запущен в 2019 году, узловой модуль (УМ «Причал». — РБК) с запуском в 2020 году и научно-энергетический модуль (НЭМ), который планируется запустить в 2022 году», — сказал он.

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В марте Игорь Комаров, который на тот момент еще занимал должность гендиректора «Роскосмоса», говорил, что рассчитывает сделать российский сегмент МКС полностью автономным к 2021 году, и к этому времени, по его словам, должны будут запущены три дополнительных модуля.​ О том, что строительство российского сегмента МКС будет отложено на год, в июле сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Теги: РКК «Энергия» , «Роскосмос» , российский сегмент МКС
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