МИД назвал фантастикой сообщения о возвращении российских баз на Кубу

Информация о возможном строительстве новых российских военных баз на Кубе является «ненаучной фантастикой», об этом «РИА Новости» сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Ранее газета Daily Star со ссылкой на организацию The Jamestown Foundation сообщала, что Россия может снова открыть свои военные базы на Кубе в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным The Jamestown Foundation, Россия также может восстановить работу радиоэлектронного центра в городе Лурдесе, закрытого 16 лет назад.

Газета отмечает, что сейчас Москва и Гавана укрепляют двусторонние отношения, свидетельством которого стала ноябрьская встреча президента Владимира Путина с председателем Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. На переговорах лидеры России и Кубы обсудили укрепление стратегического партнерства двух государств, а также региональные и международные проблемы.

Вице-премьер по ОПК Юрий Борисов в конце октября сообщал, что Москва и Гавана подписали контракты на сумму более $265 млн.