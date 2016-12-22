В Волгограде загорелся склад с туалетной бумагой

В Волгограде загорелся склад, на котором хранилась туалетная бумага. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу в 13:34 по местному времени (12:34 мск). Площадь возгорания составила 1200 кв. м. На месте работают пожарные. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Позднее в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что пожар на складе локализовали в 14:47 (13:47 мск). Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня нет. На данный момент проходит проливка тлеющих очагов горения.

В Рязани на заводе «Центролит» 12 ноября загорелся цех по производству жидкости для розжига. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, у здания обрушилась крыша.