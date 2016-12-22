В Рязани загорелся завод по производству жидкости для розжига
Общество, 14:16
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В Рязани загорелся завод по производству жидкости для розжига
Производственное здание загорелось на площади 2 тыс. кв. м в Рязани. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.
Сообщение о пожаре поступило в 12:13 мск. Возгорание ликвидируют 15 пожарных машин и 50 человек.
Источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что пожар возник в цехе по розливу жидкости для розжига завода «Центролит». В пресс-службе МЧС агентству добавили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. «РИА Новости» также сообщает о пожаре на заводе и отмечает, что здание двухэтажное.
Впоследствии ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области сообщили, что из-за пожара на заводе обрушилась крыша. По данным агентства, пожару присвоили максимальный, третий ранг сложности.