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СМИ узнали о грозящем главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi аресте
Прокуратура Японии заподозрила в финансовых нарушениях Карлоса Гона — главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным издания The Asahi Shimnun, следователи готовы арестовать его, акции Renault упали на 5%
Карлос Гон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Председатель совета директоров и генеральный директор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон может быть арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Об этом сообщает газета The Asahi Shimnun.

Издание не приводит подробности. Со ссылкой на источник в следствии оно сообщает, что Гон может быть арестован 19 ноября.

По данным сайта investing.com, акции Renault в Париже упали в понедельник почти на 5%.

В 2013 году Карлос Гон возглавил совет директоров АвтоВАЗа, однако покинул его в 2016 году, уступив место топ-менеджеру «Ростеха» Сергею Скворцову. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал о «большой ошибке» руководства автоконцерна, которое «пошло по самому легкому пути» — заключению договоров с поставщиками Renault и Nissan, вместо того чтобы сотрудничать с российскими поставщиками. Это, по мнению Чемезова, привело АвтоВАЗ к убыткам.

Карлос Гон является одним из самых известных менеджеров в мировой автоиндустрии. В конце 1990-х он прославился, когда вывел из кризиса южноамериканское подразделение Renault. В 1999 году, после слияния Renault и Nissan, который был к тому времени в предбанкротном состоянии, Гон стал исполнительным директором Nissan. В 2000 году он стал президентом NIssan, а еще через год — генеральным директором компании. Спасение Nissan — одно из самый больших достижений Гона.

Благодаря своей бескомпромиссной борьбе за эффективность финансов он получил прозвище Убийца расходов (Cost killer).​

Автор: Владислав Гордеев
Теги: арест, расследование, Налоги
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