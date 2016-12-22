Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудницу заправки в Германии

В немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники сотрудницу заправочной станции. Об этом сообщает телерадиостанция RTL.

Местная полиция перекрыла несколько близлежащих улиц и оцепила территорию заправки, туда прибыли отряды специального назначения. Отмечается, что спустя некоторое время правоохранителям удалось установить контакт с преступником, а впоследствии взять его под стражу.

«Преступник арестован, сотрудники АЗС находятся в безопасности. Заложница также не пострадала», — говорится в сообщении полиции Бохума в Twitter.

В сообщении отмечается, что сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства инцидента. Мотивы преступника пока не раскрываются. Тем не менее полиция уже исключила причастность террористических группировок к случившемуся.