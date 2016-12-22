Захвативший заложников в Италии мужчина сдался полиции

Днем 5 ноября 55-летний Франческо Амато, вооруженный ножом, захватил в заложники пятерых женщин в почтовом отделении города Пьеве-Модолена на севере Италии, однако спустя семь часов он сдался полиции, никто не пострадал. Об этом сообщает Ansa.
По словам полиции, им удалось уговорить Амато сдаться, не прибегая к штурму почтового отделения. Сейчас мужчину доставили на допрос в полицию.
Амато был задержан во время спецоперации в январе 2015 года, в конце октября 2018 года его приговорили к 19 годам тюрьмы за причастность к деятельности мафиозной группировки Ндрангета, происходящей из итальянской провинции Калабрии. Однако после оглашения приговора мужчине удалось скрыться от правосудия.
В начале октября итальянская полиция задержала на острове Сицилия 52-летнего Вито Марино, одного из самых разыскиваемых членов мафиозной группировки «Коза ностра». Власти Италии разыскивали Марино с 2016 года, мужчина подозревается в причастности к тройному убийству, произошедшему на севере страны в 2006 году.