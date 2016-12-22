Суд оштрафовал предприятие «Росатома» на 20 млн руб. из-за взятки

Суд в Симферополе оштрафовал НПК «Дедал» (одно из предприятий «Росатома») на 20 млн руб. за передачу взятки. Об этом говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму, поступившем в РБК.

Отмечается, что суд признал НПК «Дедал» виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в октябре.

Также ФСБ сообщила о задержании и аресте генерального директора предприятия. Спецслужбы получили информацию, что гендиректор и его подчиненный намерены предложить одному из сотрудников погрануправления ФСБ по Крыму крупную взятку за содействие в приемке работ по установке технических средств охраны границы.

Их задержали в момент передачи первой части взятки в размере 2,5 млн руб. в одном из ресторанов Симферополя. Суд арестовал гендиректора «Дедала» в конце апреля, однако ранее об этом не сообщалось.

АО «НПК «Дедал» занимается разработкой и производством приборов и систем для комплексов технических физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности.​