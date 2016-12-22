ФСБ сообщила об аресте второго подряд главы предприятия «Росатома»

Сотрудники спецслужбы задержали гендиректора НПК «Дедал» в одном из ресторанов Симферополя в момент передачи взятки. Ранее сообщалось об аресте еще одного гендиректора той же компании

Фото: скриншот с видео ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании и аресте генерального директора НПК «Дедал» — одного из предприятий «Росатома», разработчика охранных систем. В сообщении спецслужбы говорится, что операция по задержанию была проведена после получения информации о намерении гендиректора и его подчиненного предложить одному из сотрудников пограничного управления ФСБ по Крыму крупную взятку за содействие в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

​«Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 млн руб. в одном из ресторанов Симферополя», — подчеркивается в сообщении ФСБ.

Видео: ФСБ России

В спецслужбе пояснили, что 27 апреля 2018 года задержанный гендиректор «Дедала» был арестован решением Киевского районного суда Симферополя. До сегодняшнего дня о его задержании и аресте не сообщалось.

Имя взятого под стражу главы компании в сообщении ФСБ не раскрывается, однако из сообщений пресс-службы «Дедала» следует, что 24 апреля 2018 года гендиректором НПК был Игорь Сушков. Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что задержанным является Игорь Сушков, назначенный главой НПК «Дедал» после отстранения предыдущего гендиректора Сергея Федяева. По данным газеты «Коммерсантъ», Федяев оказался под следствием из-за выявленных в компании серьезных финансовых нарушений и по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный.

«Примечательно, что арестованный генеральный директор компании осуществлял свое руководство относительно недавно, однако и его предшественник был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления», — подчеркивается в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, двум задержанным по новому делу сотрудникам «Дедала», а также их пособнику, задержание которого было проведено в конце сентября 2018 года, грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

В НПК «Дедал» и «Росатоме» пока не ответили на запросы РБК.

АО «НПК «Дедал» является специализированным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и монтажно-наладочным предприятием по разработке, производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения.​