Boeing 777 экстренно вернулся в Сингапур после падения давления в салоне
Общество, 07:26
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Boeing 777 экстренно вернулся в Сингапур после падения давления в салоне
Самолет авиакомпании Singapore Airlines, совершавший рейс Сингапур — Париж, экстренно вернулся в аэропорт через час после вылета из-за падения давления в салоне. Об этом сообщает газета The Straits Times.
Когда самолет Boeing 777 достиг высоты в 7,3 тыс. метров и уже находился над территорией Малайзии, экипаж зафиксировал падение давления в салоне и принял решение вернуться в аэропорт Чанги. Никто не пострадал.
В сентябре из-за падения давления в салоне самолета Boeing 737 авиакомпании Jet Airways рейса Мумбаи — Джайпур пострадали более 30 пассажиров. Несмотря на своевременно выданные кислородные маски, у них наблюдалось кровотечение из носа и ушей, а также сильные головные боли.