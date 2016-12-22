В Германии при столкновении двух легкомоторных самолетов погиб человек

У аэродрома Эркеленц-Кюкховен в земле Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе Германии столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб, заявили в полиции. Об этом сообщает газета Rheinische Post.
Авария произошла тогда, когда один из самолетов взлетал, а другой шел на посадку. Машины столкнулись в воздухе. Одна из них, упав на землю, полностью сгорела. Ее 70-летний пилот погиб. Пилот второго самолета в возрасте 60 лет госпитализирован в тяжелом состоянии. Оба были членами местного аэроклуба.
Начато расследование инцидента. Одной из предварительных версий причин столкновения названо ослепление пилота солнцем.
В январе в земле Баден-Вюртенберг на юге Германии столкнулись легкомоторный самолет и вертолет. Жертвами аварии стали четыре человека.