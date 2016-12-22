На юге Германии столкнулись вертолет и спортивный самолет
Общество, 17:43
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На юге Германии столкнулись вертолет и спортивный самолет
Вертолет санитарной авиации столкнулся со спортивным самолетом возле немецкого города Филиппсбург в земле Баден-Вюртемберг на юге страны. Об этом сообщает газета Bild.
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Сейчас на месте крушения находятся полицейские и медики. Причины инцидента устанавливаются.
В середине декабря 2017 года три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna Citation 510 в районе города Равенсбург в земле Баден-Вюртемберг. Самолет упал в лесу вдали от жилых зданий.