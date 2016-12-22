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Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево
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Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево
Общество, 16:32
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Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево

Член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что его задержали в московском районе Кунцево, где проходит акция против застройки. Об этом он написал в Twitter.

«Я задержан в Кунцево за то, что сидел за столом и пил кофе», — заявил Митрохин. По его словам, помимо него задержаны еще семь человек, включая муниципального депутата Вадима Сокуренко. Сотрудники ГУВД Москвы сносят палатки жителей на улице Ивана Франко.

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«ОВД Инфо» со ссылкой на адвоката Митрохина Михаила Бирюкова передает, что Митрохину вменяют повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По сведениям портала, на акции помимо Сокуренко и Митрохина задержали члена избирательной комиссии Савелия Рожкова, Ивана Рожкова, Андрея Маркова, Тимура Гамеева, Сергея Демушкина и еще одного человека.

По словам Сокуренко, они не проводили публичное мероприятие, а просто решили собраться погулять. Он уточнил, что многие активисты привели с собой детей.

В пресс-службе московского ГУ МВД сообщили РБК, что не обладают информацией о задержаниях.

В сентябре Митрохина также задерживали на акции против застройки Кунцево.

Теги: Сергей Митрохин , протест , Москва
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