Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево

Член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что его задержали в московском районе Кунцево, где проходит акция против застройки. Об этом он написал в Twitter.
«Я задержан в Кунцево за то, что сидел за столом и пил кофе», — заявил Митрохин. По его словам, помимо него задержаны еще семь человек, включая муниципального депутата Вадима Сокуренко. Сотрудники ГУВД Москвы сносят палатки жителей на улице Ивана Франко.
«ОВД Инфо» со ссылкой на адвоката Митрохина Михаила Бирюкова передает, что Митрохину вменяют повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По сведениям портала, на акции помимо Сокуренко и Митрохина задержали члена избирательной комиссии Савелия Рожкова, Ивана Рожкова, Андрея Маркова, Тимура Гамеева, Сергея Демушкина и еще одного человека.
По словам Сокуренко, они не проводили публичное мероприятие, а просто решили собраться погулять. Он уточнил, что многие активисты привели с собой детей.
В пресс-службе московского ГУ МВД сообщили РБК, что не обладают информацией о задержаниях.
В сентябре Митрохина также задерживали на акции против застройки Кунцево.