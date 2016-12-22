В США два человека погибли при падении самолета времен войны
Общество, 04:58
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В США два человека погибли при падении самолета времен войны
В городе Фредериксберг, штат Вирджиния, потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны, в результате чего погибли два человека, сообщает телеканал KXAN.
По его данным, самолет упал на автомобильную стоянку, повредив несколько машин. Погибшими оказались два человека, находившиеся на борту воздушного судна.
Пресс-секретарь Федерального управления гражданской авиации заявил, что упал истребитель North American P-51 Mustang.
В Национальном музее Тихоокеанской войны сообщили, что самолет выполнял полет на мероприятии, посвященном Тихоокеанскому театру военных действий Второй мировой войны.
В настоящее время причина крушения самолета выясняется специалистами.