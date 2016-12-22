Три человека пострадали при стрельбе в Лондоне
Общество, 01:47
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Три человека пострадали при стрельбе в Лондоне
В лондонском боро Энфилд произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает Metro.
Как отметили в столичной полиции, на месте инцидента были обнаружены четверо мужчин, трое из них были ранены.
По информации издания, все пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц на севере Лондона. У двоих были диагностированы огнестрельные ранения.
Metro также сообщает, что пока полиция не проводила задержаний по этому эпизоду. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев происшествия.
Один из свидетелей стрельбы рассказал изданию Evening Standard о том, что он видел, как стрелок убегал с места инцидента.