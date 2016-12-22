В центре Краснодара загорелся многоэтажный жилой дом

Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Краснодара, спасатели эвакуируют жильцов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Поступила информация о возгорании в многоэтажном жилом доме по улице Красная. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:45 по местному времени (совпадает с московским). К тушению пожара привлечены 26 человек и девять единиц техники.

Информация о пострадавших, причине возгорания и масштабе пожара пока не поступала.