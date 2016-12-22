В СПЧ ответили на сообщения о планах изменить его состав

Пока президент России Владимир Путин не назначит новых членов президентского Совета по правам человека, сообщения о возможном изменении его состава являются слухами, говорится в заявлении главы СПЧ Михаила Федотова.
Федотов отметил, что в СМИ и соцсетях стали появляться имена журналистов, ученых и общественных деятелей, которых называют новыми членами СПЧ, и решил «внести ясность», напомнив о том, что состав совета определяет глава государства.
«До решения президента все сообщения о кадровых изменениях в совете являются не более чем слухами», — заявил Федотов.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что до конца ноября может смениться почти половина состава СПЧ. По данным газеты, совет, в частности, покинут сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев, главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев, а также Максим Шевченко, который заявил об уходе из СПЧ после отказа совета обсуждать применение силы на протестных акциях 5 мая.
Кроме того, в своих шансах попасть в новый состав СПЧ усомнился председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин. Он отметил, что в 2016-м у него был конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и во время его визита в республику офис комитета сожгли.