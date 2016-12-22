СМИ узнали о планах Кремля провести ротацию в Совете по правам человека

До конца этого года сменятся некоторые члены президентского Совета по правам человека (СПЧ), пишет газета «Ведомости», ссылаясь на человека, близкого к администрации президента.
По словам источника газеты, может смениться около половины членов советов. «Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента», — сказал он. Ближе к декабрю список обсудит руководство АП, после чего его представят президенту. На встрече с президентом будет уже новый состав СПЧ.
Совет покинут люди, которые не принимают участия в работе, могут уйти активные члены, добавил собеседник. Глава СПЧ Михаил Федотов сказал изданию, что считает нынешний состав оптимальным. «В нем представлены разные направления общественной мысли, но все члены совета связаны именно с правозащитной деятельностью — ведь членами СПЧ могут быть только те, кто считает права и свободы человека высшей ценностью», — сказал он.
Из совета уйдут сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев и главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев, они говорили о большой занятости, телеведущий Максим Шевченко заявил об уходе из СПЧ после отказа совета обсудить применение силы казаками на протестных акциях 5 мая. Председатель Комитета против пыток считает, что у него немного шансов попасть в новый состав. В 2016 году у него был конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыров, во время визита Каляпина в Чечню, офис комитета сожгли, а его самого забрасывали яйцами.
«Предполагаю, что есть люди, недовольные моей деятельностью и достаточно влиятельные. Когда я говорил про Кадырова, меня никогда никто не одергивал, но, видимо, префикс «член СПЧ» уберут, чтобы было сподручнее яйцами закидывать», — сказал газете Каляпин.