Евгения Осина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Продюсер Андрей Разин заявил, что похороны певца Евгения Осина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, во вторник», — сказал Разин. Он добавил, что там же проведут церемонию прощания с Осиным.

Ранее концертный директор Александр Сидоренко сообщил РБК о смерти Осина. По его словам, певец, которому было 54 года, умер в своей квартире в Москве. Певица Наталья Штурм рассказала РБК, что тело Осина обнаружила его сестра, причина смерти пока неизвестна.

Осин родился в Москве в 1964 году, свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х, в 1988 году его пригласили в группу «Браво», а уже через год он создал свой проект — «Авалон». Одними из наиболее популярных песен Осина стали «Плачет девушка в автомате» и «Портрет работы Пабло Пикассо».