МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде в воскресенье

В воскресенье, 18 ноября, в Москве ожидается мокрый снег и гололед, говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного управления МЧС.
«В ближайшие 1–3 часа с сохранением в течение суток 18 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, гололедица, ночью местами отложение мокрого снега, — предупредили в ведомстве.
В МЧС посоветовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта во время непогоды, а также избегать резких маневров.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РБК, что в воскресенье через Москву пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой снег. Температура воздуха днем составит около 2 градусов тепла. В понедельник, 19 ноября, похолодает до минус 5–7 градусов, вероятность осадков снизится, но возможен небольшой снег.