Гидрометцентр предупредил о снегопаде на выходных в Москве

Осадки в виде снега придут в Московский регион вместе с атмосферным фронтом в воскресенье, 18 ноября. Об этом сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Ближайшая ночь, с четверга на пятницу, будет морозной, предупреждают синоптики: в Москве столбик термометра опустится до минус 6 градусов, по области — до минус 9 градусов. В пятницу в столице ожидается около нуля, без осадков.
Погода начнет меняться в субботу. Если ночью будет от минус 5 градусов до минус 8 градусов, то днем воздух прогреется до плюс 2–3 градусов. В некоторых районах может пойти снег. В воскресенье, 18 ноября, через столичный регион пройдет атмосферный фронт, который принесет снег. Местами на дорогах возможна гололедица. Столбики термометров покажут около плюс 2 градусов.
С понедельника начнется влияние антициклона. Вероятность осадков резко снизится, тем не менее возможен небольшой снег, атмосферное давление начнет расти. Температура понизится до минус 5–7 градусов.