Виновника столкновения автобуса с поездом в Саратовской области задержали

В Саратовской области задержали водителя автобуса, который допустил столкновение с грузовым поездом, в результате чего погибли пять человек, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП», — рассказала она.

По ее словам, по факту столкновения возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). Водитель и один из пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы после ДТП, отметила Волк.

Ранее сообщалось, что автобус выехал на железнодорожные переезд в Саратовской области и столкнулся с грузовым поездом. В СК начали проверку и сообщили, что по, предварительным данным, виновником стал водитель автобуса, который проигнорировал красный сигнал светофора.