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В СК назвали виновного в ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области
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В СК назвали виновного в ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области
Общество, 16:28
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В СК назвали виновного в ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области

Водитель автобуса, в результате столкновения которого с грузовым поездом в Саратовской области погибли пять человек, по предварительным данным, выехал на железнодорожный переезд на красный свет, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

«Водитель автобуса, который следовал от границы с Казахстаном на территории Саратовской области, выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с локомотивом грузового поезда», — говорится в сообщении.

Глава пресс-службы регионального управления ГИБДД Елена Морозова заявила «РИА Новости», что водителем автобуса был 61-летний гражданин Казахстана.

Четыре человека погибли в ДТП с поездом и автобусом в Саратовской области
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В СК добавили, что по факту столкновения проводится проверка, правоохранители намерены выяснить, не нарушил ли машинист поезда законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

ДТП произошло около 10:55 мск в Озинском районе области. В автобусе находились семь человек, пятеро погибли, двое пострадали. По факту инцидента Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета организовало проверку.

Теги: Саратовская область , ДТП
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