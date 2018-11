Трамп ответил на статью NYT о его сомнениях в вице-президенте Майке Пенсе

Президент США Дональд Трамп назвал статью The New York Times (NYT) о том, что он усомнился в лояльности вице-президента Майка Пенса, «фальшивой историей» и сказал, что не сомневается в его верности, пишет The Hill.

«Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он на 100% лоялен. Это была фальшивая история», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как отмечает издание, сам Пенс во время визита в Папуа — Новую Гвинею также прокомментировал статью NYT. «Для меня большая честь служить его вице-президентом», — сказал он, добавив, что обсудил статью с Трампом и они «хорошо посмеялись».

Ранее NYT сообщила, что Трамп раздумывает над тем, с кем идти на выборы в 2020 году. По данным издания, президент сомневается в кандидатуре Пенса и может выдвинуть в вице-президенты постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая в октябре объявила об уходе с этой должности.