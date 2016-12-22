Четыре человека погибли в ДТП с поездом и автобусом в Саратовской области

В результате столкновения автобуса c грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде погибли 4 человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Саратовской области. «Три человека пострадали», — заявили в ведомстве.
По данным РЖД, авария произошла около 10:55 мск в Озинском районе на перегоне Семиглавый Мар — Озинки. В автобусе находились семь человек, из них погибли четверо, пострадали трое. Причиной ЧП стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса
В результате ДТП железнодорожные пути не повреждены, задерживается поезд № 6872 Озинки — Уральск на 1 час 20 минут. Всех пострадавших госпитализировали, ГИБДД проводит проверку по факту аварии.
В сентябре пять человек погибли в ДТП с грузовой «Газелью» и Renault Logan в городе Балаково Саратовской области. Виновником ДТП стал водитель легковушки, который не справился с управлением. Погибли четыре женщины и мужчина, находившиеся в Renault Logan, водитель грузовика получил ранения.