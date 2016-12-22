В Совфеде ответили на заявление госсекретаря США о помощи Украине

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о помощи Украине исходят из стратегии Вашингтона по противодействую России там, «где это только возможно», заявил «РИА Новости» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Речь идет об их стремлении противодействовать России там, где это только возможно, — в Европе, Арктике, Сирии... Украина является одной из таких точек», — сказал сенатор.
По его словам, в Вашингтоне используют Киев в качестве инструмента давления на Москву, при этом США не волнует территориальная целостность, экономическое состояние и энергетическая безопасность Украины.
«Понятно, что политику оказания так называемой помощи Киеву в борьбе с «российской агрессией» проводила бы с той или иной интенсивностью любая американская администрация», — добавил Клинцевич.
Ранее Помпео на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Вашингтон вместе с Киевом продолжат работу с целью остановить проект газопровода «Северный поток-2», по его словам, подрывающий экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также способного «усугубить» суверенитет стран Европы.