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Лавров рассказал о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»
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Лавров рассказал о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»
Политика, 14:19
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Лавров рассказал о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»

Запад пытается превратить Балканы в «еще один плацдарм против России», требуя от стран в регионе «сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем». Об этом в интервью газете Telegraf рассказал глава МИД России Сергей Лавров, стенограмма опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на Белград оказывают давление с целью «свернуть взаимовыгодное сотрудничество» с Россией, но «сербские братья уверенно ему противостоят». Лавров подчеркнул, что в Москве ценят «самостоятельный и многовекторный» политический курс Сербии. Министр добавил, что лидеры России и Сербии регулярно проводят встречи, напомнив, что последняя состоялась 2 октября в Кремле.

Вместе с тем в середине ноября стало известно, что президент Владимир Путин 11 ноября встречался в Париже с лидером Косово Хашимом Тачи (Россия не признает независимость республики). В Кремле объяснили, что это было «общение в кулуарах», а не полноформатная встреча. По словам Тачи, он и Путин обсудили сербско-косовские отношения. «В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: «Если вы [Белград и Приштина] достигнете мирного соглашения, Россия его поддержит», — отмечал косовский лидер.

Теги: Сергей Лавров , Балканы , Сербия , Косово
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