На Алтае пьяный капитан полиции врезался на автомобиле в витрину магазина

В ночь на 3 ноября в городе Бийске нетрезвый начальник ОИАЗ МУ МВД России «Бийское» капитан полиции Юрий Шевченко, находясь за рулем личного автомобиля BMW X6, врезался в витрину магазина. Об этом сообщает портал Barnaul22.
Авария произошла на улице Гастелло, дом 8. После ДТП полицейский попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан на улице Мерлина. Портал уточняет, что в справке МВД по нарушению водителя оформили по ч. 2 ст. 12.27, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 1 ст. 19.3 (производство подлежит прекращению за отсутствием состава преступления).
В результате ДТП никто не пострадал, витрина магазина и автомобиль получили серьезные повреждения.
Как отмечает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю, назначена служебная проверка по факту ДТП в Бийске. Сотрудника полиции уволят из органов, его непосредственных начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.