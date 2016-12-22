Пять человек погибли в результате ДТП в Саратовской области

В результате столкновения грузовой «Газели» и Renault Logan в Балаково Саратовской области погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина.

Он уточнил, что в легковом автомобиле погибли четыре женщины и мужчина, водитель грузовика пострадал. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по области, предполагаемым виновником случившегося был водитель Renault Logan, который не справился с управлением.

В середине сентября в Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Авария произошла на 23-м км трассы Воронеж — Нововоронеж, при столкновении произошло возгорание.