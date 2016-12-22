Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США
Технологии и медиа, 12:50
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Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США
Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Wallops в штате Вирджиния, он доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 3 т груза. Об этом сообщается в Twitter американского аэрокосмического агентства (NASA).
Запуск был произведен в 12:01 мск, стыковка Cygnus с МКС произойдет 19 ноября. В настоящее время корабль выведен на орбиту Земли.
Пуск Antares дважды переносился из-за непогоды, изначально ракета должна была стартовать 15 ноября, а затем — на следующий день.