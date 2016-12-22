NASA сообщило о потере связи с исследовавшей пояс астероидов станцией

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщило о потере связи с автоматической станцией Dawn, которая исследовала пояс астероидов. Об этом сообщается на сайте NASA.

В заявлении говорится, что Dawn не выходила на связь два дня подряд — 31 октября и 1 ноября. Специалисты управления пришли к выводу, что у аппарата закончилось топливо — гидразин, что стало причиной обрыва связи.

«Dawn больше не может сохранять положение, в котором ее антенны были направлены в сторону Землю для поддержания связи с центром управления полетов, а также не способна изменить направление так, чтобы ее аккумуляторы заряжались от солнечных батарей», — отмечают в NASA.

Станция Dawn была запущена в 2007 году. Ее основной целью было исследование пояса астероидов. В 2011 и 2012 годах Dawn следила за одним из крупнейших астероидов — Веста. Позднее центр управление дал станции команду следить за карликовой планетой Церера.