В Мосэкомониторинге исключили влияние пожара в Капотне на экологию

Содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает допустимых норм после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Об этом сообщили РБК в Мосэкомониторинге.
Отмечается, что утром в Москве при юго-западном ветре наблюдаются хорошие условия для рассеивания выбросов в воздухе, загрязняющие вещества не накапливаются в приземных слоях атмосферы. «По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы отсутствует рост концентраций загрязняющих веществ», — подчеркнули в Мосэкономониторинге, добавив, что жалобы от жителей районов, прилегающих к НПЗ, не поступали.
Возгорание на НПЗ по адресу 2-й квартал Капотни, д. 1 корп. 3 произошло в 07:26 мск, ему был присвоен третий ранг сложности. Пожар был локализован к 10:17 мск и ликвидирован в 11:02 мск, на месте ЧП работали более 100 пожарных и 33 единицы техники.
Как сообщали РБК в Мосэкомониторинге, причиной пожара стал прогар змеевика печи крекинговой установки. Ситуацию держал на особом контроле мэр Москвы Сергей Собянин, он заверил, что москвичи не будут испытывать дефицит топлива на АЗС из-за пожара на заводе.