В Петербурге арестовали обвиняемого в краже 11 кг кокаина экс-следователя

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего старшего следователя управления по расследованию особо важных дел городского главка СК Николая Воробьева по обвинению в краже 11 кг кокаина из вещдоков. Об этом сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Воробьев работал следователем с 2015 по 2017 год. По данным «Фонтанки», он вел дело чемпиона Европы по кикбоксингу Александра Большакова, который в мае 2018 года получил 22 года колонии за контрабанду 11 кг кокаина из Уругвая.

Наркотики хранились в вещдоках с 2014 года, в феврале 2016 года Воробьев подменил кокаин на смесь бензокаина и левамизола. После похищения следователь вместе с еще одним неустановленным лицом сбыли кокаин до 18 октября 2018 года. При этом в апреле 2017 года Воробьев уволился из органов по собственному желанию.