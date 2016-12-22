В Венесуэле трех россиян и украинца задержали за перевозку 147 кг кокаина

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали судно, которое шло под флагом Панамы, где было обнаружено 147 кг наркотиков, сообщает El Cooperante со ссылкой на прокуратуру.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 7 октября в северном штате Ансоатеги. Тогда сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками приняли решение обыскать стоявший в бухте танкер Jose Progress. По итогам операции на судне было обнаружено 124 пакета с кокаином, их общий вес составил 147 кг.
Кроме того, правоохранители задержали всех находившихся на борту. Среди них оказались 17 иностранных граждан, включая 13 филиппинцев, троих русских и украинца.
Всех задержанных обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Танкер, который должен был отправиться в бельгийский Гент, был арестован.
РБК направил запрос в российское посольство в Венесуэле для подтверждения информации о задержании граждан России.