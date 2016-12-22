Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня локализован, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
По словам начальника главного управления столичного МЧС генерал-лейтенанта Ильи Денисова, интенсивность горения снизилась. Об этом он заявил «РИА Новости».
Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7:26 утром в субботу, 17 ноября. Загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит ситуацию на личном контроле.