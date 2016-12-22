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Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня локализован, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По словам начальника главного управления столичного МЧС генерал-лейтенанта Ильи Денисова, интенсивность горения снизилась. Об этом он заявил «РИА Новости».

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7:26 утром в субботу, 17 ноября. Загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

​Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти, в его тушении принимают участие около 160 человек.

Ранее Минэнерго сообщило, что пожар был локализован в 8:20 мск, однако тогда МЧС информацию о локализации возгорания не подтвердило.

Теги: Пожар, Московский НПЗ, ГУ МЧС Москвы
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