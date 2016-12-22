Медведев заявил о долгом восстановлении экономики после кризиса 2008 года

«Оживление» мировой экономики после кризиса 2008 года идет слишком медленно, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на саммите АТЭС, передает ТАСС.

По его словам, мировая экономика в целом восстановилась после кризиса 10-летней давности, а государства выявили и исправили многие ошибки. «Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления государственным долгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска», — сказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что «по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад», приведя в пример совокупный мировой долг, который вырос «в разы», большую уязвимость развивающихся рынков и более жесткую денежно-кредитную политику разных стран.

Ранее Медведев подчеркивал, что Всемирная торговая организация нуждается в обновлении, однако сделать это нужно без «расшатывания и демонтажа» ее основополагающих принципов. В противном случае может произойти «крах цивилизованной торговли», предупредил премьер. По его словам, создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли возможно только на основе прозрачных норм ВТО, которые бы учитывали экономическую специфику стран-участниц АТЭС.