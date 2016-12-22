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Нефтеперерабатывающий завод сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре
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Нефтеперерабатывающий завод сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре
Общество, 10:02
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Нефтеперерабатывающий завод сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Причиной пожара могло стать «загорание печи установки каталитического крекинга».

«Локализации пока еще не было. В настоящий момент там у нас порядка 33 единиц техники и более 100 человек личного состава. Обстановка спокойная. Также на месте работает мобильная лаборатория главка МЧС Москвы на предмет выявления превышения ПДК вредных примесей в воздухе, пока не выявлено превышений. Данных о пострадавших не поступало», - пояснили в МЧС.

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Сообщение о пожаре по адресу: 2-й квартал Капотня, дом 7, поступило в экстренные службы в 07:26 мск.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности, оно было локализовано в 08:20 мск, сообщали «Интерфаксу» в Минэнерго.

Теги: Москва , Пожар , нефтеперерабатывающий завод
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