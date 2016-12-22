Медведев утвердил состав совета Фонда кино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава совета Фонда кино, в него вошли 20 человек. Документ, подготовленный Минкультуры, опубликован на сайте правительства России.

Состав совета утвержден на три года, он займется решением вопросов приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и использования имущества, утверждением и изменением бюджета организации, а также оказанием помощи для кинопроизводителей.

Председателем совета назначен советник президента Владимир Толстой, зампредседателя — замглавы Минкультуры Павел Степанов.

В состав совета также вошли кинорежиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, гендиректор студии «ТриТэ» Леонид Верещагин, владелец киносети «Синема Парк» Александр Мамут, замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Также членами совета Фонда кино стали замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов, директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, замдиректора департамента культуры правительства Инна Музалевская, первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Кроме того, в совет входят гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, гендиректор «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов, директор Государственного центрального музея кино Лариса Солоницына, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко.

В ноябре Медведев назначил нового исполнительного директора Фонда кино — им стал Вячеслав Тельнов, ранее возглавлявший Госфильмофонд.