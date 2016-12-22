На фиолетовой линии метро в Москве увеличили интервалы движения

Инцидент с пассажиром произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, поезда ходят с увеличенными интервалами, сообщается на странице метрополитена в Twitter.

«На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Позже в метрополитене добавили, что движение вводят в график.

Ранее в пятницу, 16 ноября, выходившая из поезда девушка упала и ее ногу зажало между вагоном и платформой. Как рассказал РБК пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел, когда девушка выходила из вагона. Она упала на платформу «по собственной неосторожности и невнимательности вследствие головокружения», добавил он. В результате девушка получила перелом шейки бедра, ее госпитализировали.