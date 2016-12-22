Путин зашел в аптеку в Петербурге

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа налево) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения заехал в аптеку в Пушкине (Санкт-Петербург). Об этом сообщает Кремль.

Глава государства посетил аптеку вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. Как передает «РИА Новости», Путин попросил дежурного провизора пригласить заведующую аптеки, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты первой необходимости. Заведующая Ольга Новикова сообщила, что мониторинг лекарств ведется постоянно.

При этом она выразила недовольство тем, что аптеке не разрешено иметь большой крест на вывеске из-за исторического облика района. По ее мнению, это затрудняет поиск для покупателей.

Ранее Путин в ходе совещания заявил, что существующая в России система льготного обеспечения лекарствами является малопродуктивной и не учитывает потребностей людей. В частности президент обратил внимание на неравенство в финансировании льгот — в 2017 году расходы на лекарства для одного льготника различались в российских регионах более чем в семь раз. Путин добавил, что не все регионы ведут статистику жителей, которые могут претендовать на льготные лекарства или уже пользуются ими.